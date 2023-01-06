«Украинских детей еще в утробе нужно душить» 27 6.01.2023, 9:29

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Русский оккупант сделал жуткое признание своей жене.

Российские оккупанты едут на войну убивать украинский народ и даже не скрывают этого. Один из захватчиков заявил, что украинской нации вскоре не будет, а детей украинцев «надо душить еще в утробе».

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват разговора оккупанта и его женщины. Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

«Кисуль, это всего лишь лишь хлам, это всего лишь пыль, блин. Забудь ты об этой нации, не будет ее никогда в жизни. Осталось лишь немного. Ее сотрут с земли и все… Они сами виноваты в том, что натворили. Поэтому пусть уже умирают быстренько», – сказал оккупант.

Оккупант верит российской пропаганде и считает, что детей украинцев якобы в специальных лагерях «учат ненавидеть россиян».

«Понимаешь, учат в лагерях ненавидеть россиян, вот и все. Украинского ребенка надо задушить еще в утробе… Поэтому я буду так и делать и делаю», – резюмировал он.

В ГУР МО подчеркнули, что разговор захватчика в очередной раз подтверждает, что это не просто война с соответствующими военными целями, а целеустремленный геноцид украинской нации.

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