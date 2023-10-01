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Дроны массово атаковали авиазавод в Смоленске и аэропорт в Сочи

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  • 1.10.2023, 9:48
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Дроны массово атаковали авиазавод в Смоленске и аэропорт в Сочи

Появились впечатляющие видео ударов.

В России сообщили о массовой атаке беспилотников в Смоленске, Белгородской области и Краснодарском крае, передает ВВС.

Смоленск атаковали три беспилотника, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Василий Анохин. По его данным, все дроны были «подавлены» средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Но при этом жители Смоленска сообщают о звуках взрывов в городе. Особенно «громко» было в Заднепровском районе.

Позже стало известно, что БПЛА атаковали авиационный завод в Смоленске.

Российское Минобороны заявило также об уничтожении средствами ПВО беспилотника над Краснодарским краем. В аэропорту Сочи задержано отправление более 10 рейсов.

Позже стало известно, что на территории международного аэропорта Сочи «Адлер» произошло падение БПЛА.

Местные жители сообщили, что несколько взрывов прозвучало в районе авиационного завода. Также россияне слышали стрельбу.

Громкий взрыв и небольшой столб дыма были замечены жителями Адлерского района Сочи. На месте работают правоохранительные органы.

Как сообщается, все рейсы в аэропорту приостановлены, самолеты перенаправляют на другой аэродром.

В Шебекино Белгородской области РФ также объявлена воздушная тревога, местные жители сообщают о взрывах.

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