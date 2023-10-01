Дроны массово атаковали авиазавод в Смоленске и аэропорт в Сочи

Дроны массово атаковали авиазавод в Смоленске и аэропорт в Сочи7
- 1.10.2023, 9:48
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Появились впечатляющие видео ударов.
В России сообщили о массовой атаке беспилотников в Смоленске, Белгородской области и Краснодарском крае, передает ВВС.
Смоленск атаковали три беспилотника, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Василий Анохин. По его данным, все дроны были «подавлены» средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Но при этом жители Смоленска сообщают о звуках взрывов в городе. Особенно «громко» было в Заднепровском районе.
Позже стало известно, что БПЛА атаковали авиационный завод в Смоленске.
Российское Минобороны заявило также об уничтожении средствами ПВО беспилотника над Краснодарским краем. В аэропорту Сочи задержано отправление более 10 рейсов.
Позже стало известно, что на территории международного аэропорта Сочи «Адлер» произошло падение БПЛА.
Местные жители сообщили, что несколько взрывов прозвучало в районе авиационного завода. Также россияне слышали стрельбу.
Громкий взрыв и небольшой столб дыма были замечены жителями Адлерского района Сочи. На месте работают правоохранительные органы.
Как сообщается, все рейсы в аэропорту приостановлены, самолеты перенаправляют на другой аэродром.
В Шебекино Белгородской области РФ также объявлена воздушная тревога, местные жители сообщают о взрывах.