БПЛА ударил по заводу госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Смоленске 1.10.2023, 12:37

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Стали известны подробности атаки.

Утром 1 октября беспилотник атаковал Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Это следует из опубликованных очевидцами видео, которые проанализировало «Агентство».

На видео слышны выстрелы из стрелкового оружия перед взрывом, что опровергает заявление Минобороны о «поражении силами ПВО всех беспилотников» в Смоленской области.

Минобороны РФ около 9 утра в воскресенье сообщило, что средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Смоленской областью. Спустя полтора часа ведомство уточнило, что над регионом было уничтожено еще два беспилотника. Глава области добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Украинские СМИ сообщили, что три беспилотника пытались атаковать Смоленский авиазавод.

На одном из опубликованных в соцсетях видео очевидцев видно, как беспилотник пролетает рядом с автомойкой «Волна» и торговым центром «Кутузов».

Согласно анализу «Агентства», эти строения располагаются на улице Кутузова, а беспилотник пролетает в сторону расположенного рядом здания Смоленского авиазавода.

На территории завода находится также аэродром «Северный», на котором базируется экспериментальная летно-испытательная станция авиазавода.

Согласно сайту Смоленского авиазавода, его основные направления деятельности – серийное производство изделий, разработанных на предприятиях корпорации «Тактическое ракетное вооружение»; изготовление по индивидуальным заказам самолетов «Як-18Т», «СМ-92Т» в различных модификациях; техническое обслуживание самолетов «Як-18Т», изготовление запчастей для самолетов «Як-40», «Як-42».

В октябре 2022 года власти региона сообщали, что Минобороны загрузило завод госзаказами до 2025 года, а объем его продукции за несколько лет вырастет в четыре раза – с 6 до 24 млрд рублей. Для этого предприятие должно было вдвое увеличить численность сотрудников.

Также беспилотники утром в воскресенье совершили атаку на Сочи. Местные жители сообщали, что БПЛА ударили по аэропорту.

Глава города заявил у себя в телеграм-канале, что в аэропорту вводилось временное ограничение на полеты, с 8:20 аэропорт работает в обычном режиме. За время ограничения были задержаны 14 рейсов, один отменен.

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