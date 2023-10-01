Белорусский экспорт в Африку обвалился 2 1.10.2023, 14:25

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В том числе и по калийным удобрениям.

Белорусские власти часто говорят о «неэффективности западных санкций». Мол, западные рынки, конечно, закрываются, зато «весь остальной мир открыт для белорусской торговли». Однако все не так радужно, пишет издание «Белорусы и рынок».

В пятницу премьер Роман Головченко посетовал, что политические контакты с африканскими странами не приносят пользы белорусской экономике. Похоже, западные санкции догнали Беларусь и на Африканском континенте.

«Прямые контакты на высшем уровне с лидерами ряда африканских стран создают благоприятные условия для развития наших связей и углубления партнерства. Вместе с тем, оценивая объективную внешнеторговую ситуацию, следует честно признать, что накопленный политический капитал пока не конвертирован в должной степени в успешные торгово-экономические проекты», — сказал Головченко.

По его словам, белорусский экспорт в Африку за прошлый год составил всего 200 млн долларов. В два раза меньше, чем в 2019 году. И хотя премьер в пятницу сказал, что западные санкции не могут служить оправданием для падения экспорта, дело именно в них.

«Все разговоры про санкции, сложности расчетов оставьте при себе – и можете их даже не озвучивать», - сказал Головченко.

Однако дело все-таки в санкциях. В 2020 году белорусский экспорт в страны Африки составил 388 млн долларов. Из них 123 млн обеспечил экспорт калийных удобрений. Именно калийные удобрения были главным экспортным продуктом Беларуси на африканском рынке.

И именно калийный экспорт сильнее всего пострадал от западных санкций. По оценке белорусского МИД, доля Беларуси на рынке калия в Африке после введения санкций упала с 42% до 3%.

В 2020 году только в Марокко и только калийных удобрений Беларусь продала на 57 млн долларов. За первое полугодие 2022 года весь белорусский экспорт в Марокко составил всего только 400 тыс. долларов. В Кот-д’Ивуар в 2020 году Беларусь продала калийных удобрений на 21 млн долларов, за шесть месяцев 2022 года белорусский экспорт в эту страну упал до 900 тыс. долларов.

Впрочем, но не калием единым.

Например, белорусский экспорт в Кению за первое полугодие 2022 года составил всего 300 тыс. долларов, хотя в досанкционные времена он достигал 14 млн. С весны этого года Беларусь обсуждает с кенийскими властями грандиозный проект по поставке сельскохозяйственной техники. Сумма поставок может составить около 440 млн долларов. Однако в этой африканской стране есть некоторые опасения по поводу сотрудничества с государством, которое стало объектом западных санкций.

«Администрация президента играет в рискованную дипломатическую игру, пытаясь совершить сделку с Беларусью, страной, которая находится под санкциями самых могущественных западных государств», — написал обозреватель Daily Nation, крупнейшего медиа в Кении, Уганде, Руанде и Танзании.

Так что падение белорусского экспорта в Африку – вполне закономерный итог западных санкций. Мир, конечно, не ограничен западными странами, но и в африканских государствах оглядываются на их мнение. Как в случае с поставками калия, можно, конечно, поискать обходные пути, попасть на африканский рынок через третьи страны. Однако это требует дополнительных расходов и создает никому не нужные риски.

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