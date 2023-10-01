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Мощный взрыв в Джанкое: разгромлен склад армии РФ

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  • 1.10.2023, 14:33
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Мощный взрыв в Джанкое: разгромлен склад армии РФ

Оккупанты заявили о прилете ракеты С-200.

Во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. Предварительно, на полуостров залетела ракета, сообщает obozrevatel.com.

Местные жители видели дым, который поднимался в небо. Тем временем российские захватчики отчитались, что противовоздушная оборона ВС РФ «сбила вражескую цель», а осколки повредили складские помещения. Соответствующее заявление сделал т.н. «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Сообщество «Крымский ветер» сообщило, что взрыв прогремел около 12:37. Его слышали жители Джанкойского и Красноперекопского районов.

Оккупант Олег Крючков, советник Аксенова, высказал предположение, что сбили «украинскую ракету С-200».

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