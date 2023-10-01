ГУР разгромило базу российских вертолетов в Сочи накануне приезда Путина 1 1.10.2023, 14:39

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Украинская разведка раскрыла детали успешной атаки беспилотников.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило успешную атаку беспилотниками стоянки российских вертолетов в Сочи в воскресенье, 1 октября.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Согласно информации ГУР, украинские дроны попали в стоянку вертолетов в районе Адлера в городе Сочи.

Ранее 1 октября российское минобороны заявило об «уничтожении» средствами ПВО беспилотника над Краснодарским краем. Также сообщалось о масштабных атаках БПЛА на российский город Сочи. В аэропорту было задержано отправление более 10 рейсов.

Интересно, что президент РФ Владимир Путин на этой неделе примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает «Россия 1». «Валдай» пройдет в Сочи со 2 по 5 октября.

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