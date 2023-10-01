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ВСУ эпично ликвидировали российский «Тор» под Токмаком

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  • 1.10.2023, 15:30
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ВСУ эпично ликвидировали российский «Тор» под Токмаком

Момент удара снимал дрон.

Обнародовано видео сверхточного удара ВСУ, который превратил в груду обломков российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1» ВС РФ на Запорожском направлении.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

«Тор» ВС РФ был замечен разведывательным БПЛА у населенного пункта Молочанск, что на севере от оккупированного Токмака. Рядом с боевой машиной возились пять оккупантов.

Координаты были переданы артиллеристам, которые нанесли один высокоточный удар. В результате мощнейшего взрыва от боевой машины РФ мало что осталось.

Судя по кадрам, ВСУ использовали для удара реактивный снаряд GMLRS, который применяется установками HIMARS и аналогами.

Отметим, что в ходе своего контрнаступления Украина на Запорожском направлении устроила «охоту» на российские системы ПВО. Число уничтоженных российских зенитных установок в последние месяцы сильно выросло.

Таким образом ВСУ берут небо над Южным фронтом под свой контроль для более эффективного использования артиллерии и авиации в ходе военных операций.

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