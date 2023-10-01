ВСУ под Работино перемалывают уже третью дивизию ВС РФ 1 1.10.2023, 18:27

6,892

В скоро времени оккупанты будут изгнаны из Токмака.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Запорожском фронте идет достаточно медленными темпами. Однако там сейчас происходят процессы, которые не сулят России ничего хорошего - ее основные силы и резервы уничтожаются в этих боях.

Об этом, как сообщает dialog.ua, рассказал в своем блоге в YouTube российский историк, военный обозреватель Дмитрий Чернышевский.

Сейчас, с его слов, на фронте идут бои местного значения. Больше всего интересен участок в районе Работино, где уже прорваны несколько линий российской обороны. ВС РФ, вместо того, чтобы залечь в оборону, проводят контратаки, чем усугубляют свои потери.

«То, что происходит сейчас под Работино, внушает оптимизм. Украинские войска уже перемалывают третью дивизию ВДВ. Так они до Токмака точно дойдут», - рассказал Чернышевский.

Ранее он отмечал, что взятие Токмака будет непростым для украинцев.

«Задача непростая. До Токмака еще несколько линий укреплений российских войск, готовились они давно. Сам город обнесен круговой цепью оборонительных укреплений. После прорыва ВСУ под Работино россияне вырыли дополнительно укрепления в тылу на расстоянии примерно 10-15 км от места прорыва. Такое ощущение, что до Токмака придется прогрызать российскую оборону», - рассказал эксперт.

Он отметил, что Токмак играет важное значение для оккупационной армии РФ. Это одна из двух логистических цепочек, через которые снабжается российская армия на Юге Украины. Вторая - Крымский мост. Без них россиянам придется оставить захваченные территории, в том числе Крым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».