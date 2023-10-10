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Кадыров поддержал ХАМАС

  • 10.10.2023, 3:56
Кадыров поддержал ХАМАС
Рамзан Кадыров

И предложил отправить чеченских бойцов в качестве «миротворцев».

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину и предложил отправить чеченских бойцов в качестве миротворческих сил для наведения порядка. Об этом он заявил в видеообращении в своем телеграм-канале.

— Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее. Я сам был в Израиле. И наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации. Поэтому я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям, — заявил Кадыров.

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