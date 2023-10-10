Нападение ХАМАС: в кибуце Беэри нашли более 100 убитых израильтян 10.10.2023, 4:09

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Община была полностью разрушена.

Волонтеры поисково-спасательной группы ZAKA вывезли более 100 тел из израильского кибуца Беэри, который расположен вблизи границы с сектором Газа, сообщает The Times of Israel.

Согласно сообщению в СМИ, погибших в Беэри, где проживали около 1000 человек, может быть еще больше. Местные жители рассказали, что община была полностью разрушена в результате нападения террористов ХАМАС.

В сети появились видео, как боевики заезжают в кибуцу Беэри на мотоциклах утром 7 октября.

Общее количество погибших в Израиле в результате нападения боевиков ХАМАС превысило 900 человек, пишет The Times of Israel. Более 250 человек были убиты терорыстами на музыкальном фестивале у границы с сектором Газа.

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