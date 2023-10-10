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Израиль нанес мощные ночные авиаудары по сектору Газы

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  • 10.10.2023, 7:41
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Израиль нанес мощные ночные авиаудары по сектору Газы

Журналисты CNN раскрыли детали.

В ночь на 10 октября на юге Израиля были слышны мощные взрывы со стороны сектора Газа, а также звуки истребителей, вертолетов и дронов.

Об этом сообщает CNN.

Работающие в Израиле журналисты CNN услышали взрывы в секторе Газа и сильный грохот в течение ночи, что указывает на дальнейшие удары.

По словам корреспондентов в Сдероте и Ашкелоне, было слышно, как над границей летели истребители.

В небе были «большие вспышки» и был слышен «доносившийся из Газы звук очень, очень сильного удара».

Команды CNN также услышали работу беспилотников и вертолет, летевший вблизи границы с Газой.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и «Исламский джихад» сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию «Наводнение Аль-Аксы». По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится в состоянии войны. Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская «Хезболла» объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль «будет вынужден» начать наземную операцию в секторе Газа.

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