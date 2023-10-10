ЦАХАЛ поразил более 200 важных целей в секторе Газа
- 10.10.2023, 8:42
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Стали известны подробности мощной ночной атаки.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передает, что в течение последних часов самолеты и корабли ЦАХАЛа атаковали множество объектов террористических организаций по всему сектору Газы.
Ночью десятки боевых самолетов атаковали более 200 целей в окрестностях Рималя и Хан-Юниса, передает newsru.co.il.
В частности, самолеты атаковали военную инфраструктуру террористической организации «Исламский джихад», расположенную в Хан-Юнисе; расположенный в мечети склад оружия ХАМАСа; оперативную инфраструктуру, используемую боевиками террористической организации ХАМАС; два оперативных штаба противотанковых сил боевиков ХАМАСа; инфраструктуру, которой пользовался один из высокопоставленных чиновников организации ХАМАС; помещение в многоэтажном здании в Аль-Фуркане, которое использовал ХАМАС; мечеть, в которой находится оперативный штаб террористической организации ХАМАС; еще два оперативных штаба ХАМАСа.