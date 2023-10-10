Forbes: ВСУ добились важной цели на юге под Токмаком 10.10.2023, 11:27

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У россиян начались крупные проблемы.

В последние дни украинские бригады наконец достигли одной из главных поставленных целей, взяв город Токмак под огневой контроль.

В первую неделю октября украинская артиллерия подошла достаточно близко к Токмаку, чтобы поразить российский поезд с боеприпасами недалеко от города.

Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс в материале для американского Forbes.

«В драматическом видео, распространенном в Интернете в воскресенье, поезд запечатлен в огне. Последствия очень важны. Российская логистика на оккупированном Юге Украины сейчас испытывает серьезные проблемы. Токмак — крупный автомобильный и железнодорожный узел, возможно, самый важный узел на Юго-Западе Украины. Перекройте сухопутные линии снабжения, проходящие через Токмак, и вы перекроете гарнизоны, которые зависят от этих линий снабжения продовольствием, топливом, боеприпасами, а также пополнением войск и транспортных средств», - отмечено в материале.

Другими словами, вывод Токмака на артиллерийский и ракетный контроль является важным шагом на пути к конечной цели ВСУ – разгрому российских полевых армий на Юге и освобождению тысяч квадратных километров, которые они занимают, включая Крым, стратегический полуостров, который Россия насильственно аннексировала в 2014 году.

ВСУ обладают целым набором оружия глубокого удара: ракетами наземного нападения Storm Shadow и SCALP, противокорабельными ракетами «Нептун» и «Гарпун», баллистическими ракетами «С-200» и «Точка У», а также несколькими типами дронов — это оружие, как правило, лучше всего работает против статических целей.

Detonation of a Russian anno train at a railway junction near Tokmak



After unloading the car with the shells, himars immediately flew to them (although @HerrDr8 map has other systems in range) pic.twitter.com/2BOPpUaBBq — Greyskull (@FreudGreyskull) October 8, 2023

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