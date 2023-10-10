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BILD: В Газу могут войти до 100 тысяч израильских военных

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  • 10.10.2023, 11:59
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BILD: В Газу могут войти до 100 тысяч израильских военных

ВВС Израиля подготовили сухопутную часть операции.

В Газу могут войти до 100 000 израильских военных.

Такую оценку приводит военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, за последние дни авиация Израиля поразила более 1700 целей в Газе в рамках подготовки к сухопутной части операции «Железные мечи».

Всего в Газе проживают около 2 млн человек, половина из них дети. Среди них укрываются около 100 000 террористов ХАМАС.

Командование ЦАХАЛ предупредило жителей семи зон на севере и востоке анклава, что они должны бежать, так как там вскоре начнутся бои. Чтобы стимулировать их скорее покинуть дома, Израиль ввёл полную блокаду Газы.

Израильские военные стратеги планируют, что в Газу войдут до 100 000 солдат и тысячи единиц танков и бронетехники. По мнению наблюдателей, именно эта фаза операции станет самой кровавой. Не только для ХАМАС и ЦАХАЛ, но и для мирных жителей Газы.

Возможно, в какой-то момент Израиль и Египет откроют границы, чтобы позволить уйти гражданским.

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