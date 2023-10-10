BILD: В Газу могут войти до 100 тысяч израильских военных

BILD: В Газу могут войти до 100 тысяч израильских военных14
- 10.10.2023, 11:59
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ВВС Израиля подготовили сухопутную часть операции.
В Газу могут войти до 100 000 израильских военных.
Такую оценку приводит военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.
По его словам, за последние дни авиация Израиля поразила более 1700 целей в Газе в рамках подготовки к сухопутной части операции «Железные мечи».
Всего в Газе проживают около 2 млн человек, половина из них дети. Среди них укрываются около 100 000 террористов ХАМАС.
Командование ЦАХАЛ предупредило жителей семи зон на севере и востоке анклава, что они должны бежать, так как там вскоре начнутся бои. Чтобы стимулировать их скорее покинуть дома, Израиль ввёл полную блокаду Газы.
Израильские военные стратеги планируют, что в Газу войдут до 100 000 солдат и тысячи единиц танков и бронетехники. По мнению наблюдателей, именно эта фаза операции станет самой кровавой. Не только для ХАМАС и ЦАХАЛ, но и для мирных жителей Газы.
Возможно, в какой-то момент Израиль и Египет откроют границы, чтобы позволить уйти гражданским.