Польский патруль атаковали «новым оружием» из Беларуси 1 10.10.2023, 14:33

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иллюстративное фото

Стало известно о его применении на участке заставы в Бяловеже.

Нелегальные мигранты «взяли на вооружение» горящие ветки. Как сообщает Пограничная охрана Польши, в понедельник на участке заставы в Бяловеже группа мигрантов бросала в польский патруль не только камни, но и горящие ветки.

Еще два «обстрела» произошли на участке заставы в Дубичах-Церкевных. Там мигранты бросали камни. Во всех случаях никто не пострадал.

Всего за понедельник польские пограничники зарегистрировали 69 попыток нарушителей перейти границу, в том числе 40 человек отказались от намерения при виде польских патрулей.

Литовская служба охраны госграницы проинформировала о 25 нарушителях за понедельник. Латвийские пограничники сообщили о 69 мигрантах. Кроме того, латвийская погранслужба отчиталась о задержании гражданина Латвии и 13 человек без документов в заброшенном доме в Риге. Во время операции один из задержанных оказал активное сопротивление, применив перцовый баллончик.

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