Apple закрыла российскую версию сайта 1 10.10.2023, 17:15

Белорусская осталась, но неактуальна.

Apple скрыла из доступа российскую версию официального сайта: теперь её посетителей перенаправляют в справочный центр, заметил сайт Rozetked.

Компания перестала обновлять российскую и белорусскую версии сайта в начале марта 2022 года, когда было объявлено о приостановке официальных продаж устройств в России. Но до недавнего времени россияне могли изучать страницы продуктов, актуальные на момент приостановки деятельности — например, линейки iPhone 13 и Apple Watch Series 7.

В онлайн-сторе Apple сейчас висит плашка «Магазин Apple Store в данный момент закрыт». Белорусская версия сайта Apple пока что отображает устаревший контент, включая страницы с iPhone 13 и Apple Watch Series 7.

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