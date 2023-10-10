Apple закрыла российскую версию сайта

Apple закрыла российскую версию сайта1
- 10.10.2023, 17:15
Белорусская осталась, но неактуальна.
Apple скрыла из доступа российскую версию официального сайта: теперь её посетителей перенаправляют в справочный центр, заметил сайт Rozetked.
Компания перестала обновлять российскую и белорусскую версии сайта в начале марта 2022 года, когда было объявлено о приостановке официальных продаж устройств в России. Но до недавнего времени россияне могли изучать страницы продуктов, актуальные на момент приостановки деятельности — например, линейки iPhone 13 и Apple Watch Series 7.
В онлайн-сторе Apple сейчас висит плашка «Магазин Apple Store в данный момент закрыт». Белорусская версия сайта Apple пока что отображает устаревший контент, включая страницы с iPhone 13 и Apple Watch Series 7.