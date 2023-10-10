В Украине создали рацию, которую не смогут заглушить россияне 10.10.2023, 18:51

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Фотофакт.

В Украине создали рацию Himera, которая продолжает работать даже под влиянием радиоэлектронной борьбы россиян. Об этом сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

Одним из главных преимуществ Himera является то, что ее очень сложно заблокировать или расшифровать россиянам, и это дает преимущество украинским военным на поле боя. Himera может работать до четырех дней без подзарядки. Также эта рация может быть интегрирована в систему ситуационной осведомленности и использоваться в качестве GPS-маяка для поиска и эвакуации воинов на поле боя.

Управление радиостанцией Himera - через специальное приложение на смартфоне. Разработчик рации был признан лучшим стартапом в области оборонных технологий на IT Arena 2023. Команда проекта получила $10 000 на масштабирование и дальнейшее развитие Himera.

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