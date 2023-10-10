На рекордном расстоянии украинский дрон-камикадзе подорвал вражескую САУ «Гиацинт-С»8
- 10.10.2023, 19:31
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Видеофакт.
Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев поразили самоходную артустановку 2С5 «Гиацинт-С» на рекордном расстоянии – 17,4 километра.
Об этом сообщили производители FPV-дронов «TORO», передает Цензор.НЕТ.
«TORO» также отмечают, что работать на таких расстояниях очень сложно, ведь более дешевый и распространенный дрон «Мавик», который «сопровождает» FPV, так далеко не долетит. Поэтому, по их словам, чтобы достать до цели на рекордном расстоянии, бойцам пришлось подключить один из крылатых беспилотников артиллерийской разведки.