Госсекретарь США Блинкен прибудет в Израиль
- 11.10.2023, 3:14
Визит состоится 12 октября.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Израиль. Официальный представитель Госдепартамента сообщил во время брифинга, что Блинкен прибудет в Иерусалим в четверг, 12 октября.
Ранее 10 октября состоялась телефонная беседа госсекретаря США с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Одной из тем разговора стали усилия по освобождению заложников, вывезенных из Израиля в сектор Газы боевиками ХАМАСа.
О визите Блинкена стало известно вскоре после выступления президента США Джо Байдена с заявлением по войне в Израиле, в котором он пообещал, что у Израиля «не закончится оружие и боеприпасы».