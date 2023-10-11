Госсекретарь США Блинкен прибудет в Израиль 11.10.2023, 3:14

Визит состоится 12 октября.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Израиль. Официальный представитель Госдепартамента сообщил во время брифинга, что Блинкен прибудет в Иерусалим в четверг, 12 октября.

Ранее 10 октября состоялась телефонная беседа госсекретаря США с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Одной из тем разговора стали усилия по освобождению заложников, вывезенных из Израиля в сектор Газы боевиками ХАМАСа.

О визите Блинкена стало известно вскоре после выступления президента США Джо Байдена с заявлением по войне в Израиле, в котором он пообещал, что у Израиля «не закончится оружие и боеприпасы».

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