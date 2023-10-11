Армия Израиля разбомбили доки и причалы ХАМАСа и предотвратила вторжение с моря
- 11.10.2023, 8:50
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Уничтожены объекты ВМС террористов в Газе и Хан-Юнисе.
ВМФ ЦАХАЛа нанесли удары по докам и морским причалам в Газе и Хан-Юнисе. Об этом сообщила утром в среду, 11 октября, пресс-служба ЦАХАЛа, передают «Детали».
По сообщению пресс-службы, эти доки и причалы ХАМАС использует для совершения террористических атак на побережье Израиля. Помимо артиллерийского обстрела с ракетных катеров, доки подверглись атаке с вертолетов ЦАХАЛа и ударам наземной артиллерии.
Помимо этого, ВМС ЦАХАЛа ликвидировали боевого водолаза ХАМАСа, который пытался проникнуть на израильскую территорию из сектора Газа водным путем.