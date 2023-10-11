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Сорван план ХАМАСа: прорвав границу Газы, террористы хотели захватить авиабазу Хацерим

  • 11.10.2023, 10:08
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Сорван план ХАМАСа: прорвав границу Газы, террористы хотели захватить авиабазу Хацерим

Спецслужбы Израиля показали карты, захваченные у разгромленных боевиков.

Сейчас, когда большая часть хамасовцев, въехавших в Израиль, перебиты и их тела и вещи тщательно обысканы, спецслужбам многое могут рассказать карты, которые имели при себе террористы. Об одном из планов вторжения, который был сорван, сообщают «Детали» со ссылкой на сайт «Кан-11».

По оценкам органов безопасности, масштаб прорыва (1500 человек) говорит о том, что это была скорее попытка захвата территории, нежели просто террористическая атака. В машинах боевиков были обнаружены подробные карты местности с указанием маршрута передвижения и цели. В качестве одной из целей там фигурирует авиабаза Хацерим, расположенная западнее Беэр-Шевы.

От Офакима до базы Хацерим всего 15 километров, других населенных пунктов по дороге нет. Если бы террористы ХАМАСа прорвались туда с той же легкостью, с какой они преодолели разделительный забор на границе с сектором Газа, они могли бы уничтожить много самолетов. К тому же это стало бы дополнительным унижением Израиля.

Пока не понятно, почему этот план не осуществился. Возможно, рассеявшись в Офакиме, прибывшая туда группа террористов частично потеряла управляемость. Арабам слишком понравилось заходить в дома, мародерствовать и убивать, командиры не смогли их удержать, и «отряд вторжения» превратился в неуправляемую толпу. Подробности прояснит дальнейшее расследование.

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