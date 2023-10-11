ЦАХАЛ впервые с 2006 года применил комплексы залпового огня «Сокрушающие» 11.10.2023, 11:07

5,614

Во время Второй ливанской войны они уничтожили десятки «катюш» «Хизбаллы».

Впервые с 2006 года Армия обороны Израиля задействовала против врага комплекс залпового ракетного огня. 334-я дивизия «Гром» 282-й бригады применила его для уничтожения одного из объектов террористов, передают «Детали».

Реактивный ракетный комплекс, носящий в Израиле имя «Мантац» («Сокрушающий») – это американская мобильная установка M-270 MLRS производства «Локхид-Мартин», на базе БТР «Бредли». В ее разработке принимали участие также Германия, Франция, Великобритания. Находится на вооружении артиллерийских войск Израиля.

ЦАХАЛ задействовал реактивные ракетные комплексы для уничтожения террористов ХАМАСа. Видео: дивизия "Гром" pic.twitter.com/pU0t24TMqk — Детали: новости Израиля (@DetalyNews) October 11, 2023

«Сокрушающий» может оснащаться блоками разных видами ракет, включая несущие кассетный боеприпас, что расширяет диапазон его применения. В данном случае удар по террористам ХАМАСа был нанесен дальнобойными высокоточными реактивными снарядами. На вооружении израильской армии такие системы присутствуют с 1994 года, для их обслуживания сформировано отдельное подразделение. Впервые комплекс был представлен публике в Израиле в 2004 году. В 2006 году во время Второй ливанской войны эти комплексы уничтожили десятки «катюш» «Хизбаллы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».