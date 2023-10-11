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Россияне отправили «роту предателей Украины» на «мясной штурм»

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  • 11.10.2023, 17:56
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Россияне отправили «роту предателей Украины» на «мясной штурм»

Она уничтожена ВСУ.

«АТЕШ» (военное движение украинцев и крымских татар) сообщили, что рота так называемого «народного ополчения» Геническа (предатели Украины) погибла в полном составе на Запорожском направлении фронта.

Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Оккупанты в течение 6 месяцев собирали роту добровольцев - в основном это были местные наркоманы и алкоголики, которым обещали высокое денежное довольствие и военный карьерный рост в Крыму, однако они в полном составе погибли в боях с ВСУ на Юге.

Обычно численность пехотной рота составляет до 360 человек. Согласно опубликованной информации, «ополчение» полегло из-за убийственных приказов командования арии РФ, которые отправляли подразделение в «мясные штурмы».

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