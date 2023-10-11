Журналист рассказал о девушке, которая чудом выжила на фестивале в Израиле 11.10.2023, 18:16

2,268

На месте проведения фестиваля электронной музыки собрали уже около 300 тел погибших.

Журналист израильского 9 канала Сергей Гранкин в интервью Radio NV рассказал о девушке, которая чудом выжила на фестивале электронной музыки в Израиле, который атаковали боевики ХАМАС.

«Я разговаривал с девочкой, которая сидела в этой пробке, деваться ей было особо некуда. Но бывают чудеса, подошел боевик, у которого заклинило затвор, то ли ему девочка понравилась, он расстрелял машину перед ней, посмотрел на нее и пошел дальше, расстрелял машину у нее за спиной. И она смогла выехать из этого ужаса, проехала несколько сотен метров, застряла в песке. Естественно, без дороги там далеко не уедешь не на джипе», — сказал Гранкин в эфире Radio NV.

По словам журналиста, когда девушка уже выскочила из машины, кто-то из террористов выстрелил по авто из РПГ и оно взлетело в воздух.

«Но девушка выбралась, осталась жива. Я с ней буквально через час-два после этих событий разговаривал», — добавил он.

Гранкин отметил, что видел на месте проведения фестиваля «это поле, усеянное телами, а это дети, от 15 до 20 лет, кто ходит на ночные дискотеки?».

По словам Гранкина, на месте проведения фестиваля электронной музыки, который расстреляли боевики ХАМАС, собрали уже около 300 тел погибших.

Один из посетителей атакованного ХАМАС фестиваля в Израиле Рафаэль Цимерман рассказал, что вместе с еще 40−50 людьми укрылся в бункере, куда в какой-то момент пустили газ.

«Я просто накрылся мертвыми людьми, многими мертвыми людьми. Я оставался там часами, просто ожидая смерти, понимаете? Я просто хотел умереть спокойно, потому что я так сильно страдал от газа», — рассказал мужчина, который получил осколочные ранения в результате нападения.

Рафаэль также сказал, что он не двигался, пока его прикрывали мертвые люди в бункере. По его словам, шестерым людям удалось спастись.

Ранее сообщалось, что 7 октября на фестивале электронной музыки возле кибуца Реим в Израиле обнаружили тела более 250 человек, убитых боевиками ХАМАС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».