Во время нападения ХАМАС на Израиль погибла уроженка Беларуси 11.10.2023, 19:24

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Алена Астапенко

25-летняя Алена Астапенко работала в полиции и вместе с израильскими солдатами отражала нападения боевиков.

25-летняя Алена Астапенко, уроженка Беларуси, погибла 7 октября. Она работала в полиции и вместе с коллегами и израильскими солдатами отражала нападения боевиков ХАМАС в городе Офаким. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на друга семьи и мать погибшей девушки.

25-летняя Алена Астапенко переехала в Израиль с мамой и старшей сестрой в 2000 году. Семья эмигрировала из Речицы, Алене тогда было два года. «Она была очень хорошей девочкой, как я ее помню, когда была маленькой», — рассказал друг семьи.

В Израиле Алена окончила школу, после отслужила срочную службу в армии, в последнее время жила на юге страны, в Нетивоте, и работала в полиции. Друзья семьи отмечают, что сама Алена не распространялась о своей деятельности: некоторые из них только из новостей узнали, что она служила в полиции.

Утром 7 октября во время нападения боевиков ХАМАС на южные поселения Израиля Алена патрулировала участок в городе Офаким. Вместе с другими полицейскими и бойцами ЦАХАЛ отражала нападения боевиков. Местные СМИ сообщали, что на юге Израиля в городах Офаким и Нетивот шел стрелковый бой с ХАМАС.

Как рассказала мама Алены, девушку похоронили вчера ночью.

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