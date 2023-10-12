СМИ: В Севастополе взорван российский корабль «Павел Державин»5
- 12.10.2023, 7:48
- 16,100
Корвет мог подорваться на мине.
Во временно оккупированном Севастополе мог взорваться большой сторожевой корабль Черноморского флота России «Павел Державин».
В сети сообщают, что это произошло во время очередного рейда. В частности, телеграмм-канал «Крымский ветер» пишет, что корабль «Павел Державин» мог взорваться на мине.
Подписчики канала, жители Севастополя сообщили, что вчера около 10 часов утра 11 октября слышали глухой взрыв.
Позже в день они обнаружили в море возле Севастополя корабль и катер. Судя по размерам корабля – примерно 60 метров – это мог быть только минный тральщик.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал информацию о возможном повреждении вражеского корабля. По его предварительным данным, корабль действительно подорвался на мине.
Заметим, что в России таких корветов всего четыре: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов».
«Есть предварительная информация о подрыве патрульного корабля «Павел Державин» Черноморского флота России. Корабль находился на внешнем рейде временно оккупированного Севастополя. Предварительно подорвался на российской морской мине», - отметил Братчук.
Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире марафона «Единые новости» тоже высказала свои предположения по этому поводу, но подчеркнула, что в ВСУ уточняют информацию.
По ее словам, учитывая тот факт, что россияне «не очень соблюдают меры безопасности, у них все возможно».
«Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота России... то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Может все, что угодно. Мы уточняем обстоятельства и проверяем эту информацию», – отметила Наталья Гуменюк.
Характеристики корвета «Павел Державин»
Вероятнее всего в Севастополе по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 типа «Василий Быков».
В вооружение корабля входят:
8 пусковых установок крылатых ракет «Калибр-НК»,
2 пусковые установки зенитных ракет «Редут-М»,
2 артиллерийские установки А-190 калибра 100 миллиметров,
2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000,
2 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра.
Во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 года вооружение корабля ужесточено установленным на корме зенитным ракетным комплексом «Тор-М2КМ».