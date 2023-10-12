СМИ: В Севастополе взорван российский корабль «Павел Державин» 5 12.10.2023, 7:48

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Корвет мог подорваться на мине.

Во временно оккупированном Севастополе мог взорваться большой сторожевой корабль Черноморского флота России «Павел Державин».

В сети сообщают, что это произошло во время очередного рейда. В частности, телеграмм-канал «Крымский ветер» пишет, что корабль «Павел Державин» мог взорваться на мине.

Подписчики канала, жители Севастополя сообщили, что вчера около 10 часов утра 11 октября слышали глухой взрыв.

Позже в день они обнаружили в море возле Севастополя корабль и катер. Судя по размерам корабля – примерно 60 метров – это мог быть только минный тральщик.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал информацию о возможном повреждении вражеского корабля. По его предварительным данным, корабль действительно подорвался на мине.

Заметим, что в России таких корветов всего четыре: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов».

«Есть предварительная информация о подрыве патрульного корабля «Павел Державин» Черноморского флота России. Корабль находился на внешнем рейде временно оккупированного Севастополя. Предварительно подорвался на российской морской мине», - отметил Братчук.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире марафона «Единые новости» тоже высказала свои предположения по этому поводу, но подчеркнула, что в ВСУ уточняют информацию.

По ее словам, учитывая тот факт, что россияне «не очень соблюдают меры безопасности, у них все возможно».

«Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота России... то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Может все, что угодно. Мы уточняем обстоятельства и проверяем эту информацию», – отметила Наталья Гуменюк.

Характеристики корвета «Павел Державин»

Вероятнее всего в Севастополе по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 типа «Василий Быков».

В вооружение корабля входят:

8 пусковых установок крылатых ракет «Калибр-НК»,

2 пусковые установки зенитных ракет «Редут-М»,

2 артиллерийские установки А-190 калибра 100 миллиметров,

2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000,

2 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра.

Во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 года вооружение корабля ужесточено установленным на корме зенитным ракетным комплексом «Тор-М2КМ».

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