Ликвидация «Павла Державина»: корвет РФ поврежден в результате загадочного ЧП 4 12.10.2023, 10:26

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Стали известны новые подробности о взорванном в Севастополе российском корабле.

У Черноморского флота РФ, предварительно, новые потери в оккупированном Крыму.

Вчера появилась информация о повреждении сторожевого корабля ВМФ РФ «Павел Державин».

Новой информацией поделился в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко, ссылаясь на источники на территории Крыма.

Сообщается, что «Павел Державин» мог быть поврежден в результате таинственного ЧП недалеко от порта оккупированного Севастополя пару часов назад.

«Подорвался большой сторожевой корабль «Павел Державин». Пока непонятно, что произошло: то ли удар ракетой, то ли удар воздушным или морским дроном, то ли просто кто-то неудачно покурил», - сообщил советник.

Недавно появилась информация о том, что ВМФ РФ выводит свой флот из Севастополя, который в последнее время регулярно подвергался ударам украинских ракет и беспилотников.

Украина, практически не имея собственного флота, сумела парализовать ключевой военно-морской порт россиян в Крыму, а также лишила агрессора господства в Черном море.

Что известно о корабле?

«Павел Державин» - новейшее военное судно ВМФ РФ. Он был спущен на воду в 2019 году, а еще спустя год принят в состав Черноморского флота.

Уже после начала вторжения в Украину россияне усилили свой сторожевой корабль дополнительным вооружением, а точнее, зенитным ракетным комплексом «Тор-М2КМ» для защиты от атак с воздуха.

На сегодня в составе российского флота имеется всего четыре корвета, подобных «Павлу Державину». Это «Сергей Котов», «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев».

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