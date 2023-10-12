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СМИ: ВВС Израиля атаковали аэропорты в Дамаске и Алеппо

  • 12.10.2023, 15:02
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СМИ: ВВС Израиля атаковали аэропорты в Дамаске и Алеппо

Разрушены взлетно-посадочные полосы и военная база.

Израильские ВВС нанесли удары по международным аэропортам в Дамаске и Алеппо. Сведения о последствиях этих атак уточняются, пишет The Times of Israel со ссылкой на сирийские СМИ.

Оппозиционные источники в Сирии заявляют, что разрушены взлетно-посадочные полосы. Кроме того, около Алеппо уничтожена военная база. Работа обоих аэропортов остановлена.

Цель атак, по всей видимости, в том, чтобы остановить доставку иранских вооружений воздушным путем на территорию Сирии.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) пишет, что сирийские ПВО пытались отразить атаки, но, судя по всему, безуспешно.

Власти Израиля эту информацию не комментируют.

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