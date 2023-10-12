Bloomberg: «Газпром» окончательно ослаб 12.10.2023, 16:48

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Китай не сможет полностью заменить потерянный газовый рынок ЕС для РФ.

После вторжения оккупационной армии РФ Украину Европа отказалась от российского газа, обвалив прибыль «Газпрома». Об этом сообщает информационное агентство bloomberg.

Москва по-прежнему надеется, что Китай сможет заменить Европу. Но цены будут ниже, а для налаживания поставок потребуются годы и огромные инвестиции.

«Я не вижу больших шансов для России заключить новую газовую сделку с Китаем в этом году, несмотря на желание российской стороны», — заявил управляющий директор исследовательской компании Agora Energy Transition China Кевин Ту.

«Газпром» значительно ослаб как экономическое оружие», — сказал Максимилиан Хесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики.

«Путин, похоже, просчитался, когда отрезал Европу, — сказала Мария Снеговая, старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. — Большая часть европейского рынка была потеряна для России, а геополитическая значимость «Газпрома», похоже, снижается — вот и все амбиции России как «газовой сверхдержавы».

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