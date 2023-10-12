Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о взыскании штрафов за нарушения ПДД

Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о взыскании штрафов за нарушения ПДД3
- 12.10.2023, 20:49
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Данное соглашение было подписано 8 сентября 2022 года.
Госдума России 12 октября ратифицировала соглашение с Беларусью о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, пишет БелТА.
Данное соглашение было подписано 8 сентября 2022 года. Оно заключено в целях улучшения взаимодействия Беларуси и России в сфере дорожного движения. Белорусская сторона завершила ратификацию документа в марте текущего года.
Представляя документ в Госдуме, статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов отметил, что соглашение предусматривает взаимное признание по всем нарушениям в области безопасности движения, в том числе зафиксированным с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации, а также предполагает обмен данными по электронным каналам связи.
Согласно документу, исполнение или оспаривание решений по административным нарушениям в области дорожного движения будет производиться в соответствии с законодательством страны, на территории которой было совершено нарушение. То есть, не оплаченный жителем России штраф за совершение нарушения на территории Беларуси будет взыскан в России после получения запроса белорусской стороны, и наоборот. При этом средства от уплаты штрафа поступят в бюджет страны, на территории которой он взыскан.
Компетентными органами сторон, ответственными за реализацию соглашения, являются министерства внутренних дел Беларуси и России.