Белорусские военные привезли на учения в Кыргызстан соломенные куклы 13.10.2023, 2:44

Фотофакт.

На территории учебного центра «Эдельвейс» прошел День белорусской национальной культуры, сообщает Минобороны.

Белорусские военные организовали выставку народных ремесел, а также тематические фотовыставки о Республике Беларусь и Силах специальных операций Вооруженных сил.

Также перед участниками учения с концертной программой выступили военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает Минобороны.

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