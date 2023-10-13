Белорусские военные привезли на учения в Кыргызстан соломенные куклы
- 13.10.2023, 2:44
Фотофакт.
На территории учебного центра «Эдельвейс» прошел День белорусской национальной культуры, сообщает Минобороны.
Белорусские военные организовали выставку народных ремесел, а также тематические фотовыставки о Республике Беларусь и Силах специальных операций Вооруженных сил.
Также перед участниками учения с концертной программой выступили военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает Минобороны.