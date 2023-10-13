Израиль дал 24 часа на эвакуацию населения севера Газы 13.10.2023, 7:42

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Командование ЦАХАЛ уведомило ООН.

Командование Армии обороны Израиля уведомило ООН, что все население северных районов сектора Газы должно быть эвакуировано на юг сектора в ближайшие 24 часа.

Об этом сообщил пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик, отметив, что на севере сектора Газы проживает около 1,1 миллиона человек, передает newsru.co.il.

ЦАХАЛ распространил следующее обращение: «Террористическая организация ХАМАС начала войну против Государства Израиль. Город Газа является районом, где ведутся военные действия. Эвакуация необходима для вашей личной безопасности. Вернуться в Газу можно будет только после соответствующего уведомления. Не приближайтесь к границе Государства Израиль. Террористы ХАМАС скрываются в туннелях под домами в городе Газа, а внутри многих зданий находятся невинные мирные жители. Жители Газы, переезжайте на юг ради вашей личной безопасности и безопасности ваших семей, дистанцируйтесь от террористов ХАМАС, которые используют вас как живой щит».

ХАМАС призвал жителей сектора Газы «не подчиняться приказам ЦАХАЛа об эвакуации».

Израиль, судя по всему, последние дни готовится к наземному наступлению, стягивая к границе с Газой солдат, тяжелую артиллерию и танки.

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу экстренное заседание.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан резко отреагировал на заявление ООН, в котором организация просит отменить приказ об эвакуации северной части сектора Газа в ближайшие 24 часа.

«Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям Газы позорна! В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование гражданского населения и гражданской инфраструктуры сектора Газа в качестве укрытия для оружия и убийств. Теперь, вместо того чтобы встать на сторону Израиля, чьи граждане были убиты террористами ХАМАС, и который старается минимизировать ущерб для тех, кто в этом не участвует, она читает проповеди Израилю», - заявил он.

По мнению дипломата, ООН необходимо сосредоточиться на возвращении в Израиль захваченных боевиками заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.

Армия обороны Израиля также опубликовала обращение к жителям Газы, в котором предлагает им эвакуироваться на юг «в целях их собственной безопасности».

«Гражданские жители города Газа, эвакуируйтесь на юг ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей и дистанцируйтесь от террористов ХАМАС, которые используют вас в качестве живого щита. В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению», — говорится в обращении.

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