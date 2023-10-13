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В российском Брянске раздался взрыв и вспыхнул пожар

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  • 13.10.2023, 7:51
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В российском Брянске раздался взрыв и вспыхнул пожар

Город атаковали БПЛА.

В ночь на пятницу, 13 октября, в Брянске раздался взрыв. В районе мясокомбината вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По данным источников, причиной возгорания стало попадание БПЛА, передает obozrevatel.com.

Так, в росСМИ заявили, что беспилотник упал на окраине Брянска, при падении произошел взрыв. Это подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он сообщил о якобы сбитом украинском беспилотнике под Брянском, взорвавшемся при падении.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ», — написал Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, при падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства, пострадавших нет.

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