В российском Брянске раздался взрыв и вспыхнул пожар 1 13.10.2023, 7:51

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Город атаковали БПЛА.

В ночь на пятницу, 13 октября, в Брянске раздался взрыв. В районе мясокомбината вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По данным источников, причиной возгорания стало попадание БПЛА, передает obozrevatel.com.

Так, в росСМИ заявили, что беспилотник упал на окраине Брянска, при падении произошел взрыв. Это подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он сообщил о якобы сбитом украинском беспилотнике под Брянском, взорвавшемся при падении.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ», — написал Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, при падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства, пострадавших нет.