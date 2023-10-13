В российском Брянске раздался взрыв и вспыхнул пожар

В российском Брянске раздался взрыв и вспыхнул пожар1
- 13.10.2023, 7:51
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Город атаковали БПЛА.
В ночь на пятницу, 13 октября, в Брянске раздался взрыв. В районе мясокомбината вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По данным источников, причиной возгорания стало попадание БПЛА, передает obozrevatel.com.
Так, в росСМИ заявили, что беспилотник упал на окраине Брянска, при падении произошел взрыв. Это подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Он сообщил о якобы сбитом украинском беспилотнике под Брянском, взорвавшемся при падении.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ», — написал Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, при падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства, пострадавших нет.