Армия Израиля разгромила 750 важных объектов ХАМАС в секторе Газа 13.10.2023, 9:13

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Стало известно, по чем были нанесены массированные ночные удары.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что в ночь на 13 октября в секторе Газы были атакованы 750 военных объектов, сообщает newsru.co.il.

Среди пораженных целей, говорится в сообщении, подземные тоннели, склады оружия, дома высокопоставленных членов ХАМАС, использовавшиеся как место сбора боевиков, и другие объекты.

В числе прочего, военные самолеты синхронно нанесли удар по 12 многоэтажным зданиям в Газе, которые использовал ХАМАС, сообщил ЦАХАЛ.

На одной из крыш был уничтожен минометный расчет боевиков ХАМАСа.

צה"ל ממשיך לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה ותקף הלילה כ-750 מטרות צבאיות ברחבי רצועת עזה, ביניהן מנהרות תת-קרקעיות של חמאס, מתחמים ומוצבים צבאיים, בתי בכירים ששימשו כמפקדות צבאיות, מחסני אמל"ח, חדרי קשר וחוסלו פעילים בארגוני הטרור>> pic.twitter.com/P6LPtDPDrb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 13, 2023

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