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Армия Израиля разгромила 750 важных объектов ХАМАС в секторе Газа

  • 13.10.2023, 9:13
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Армия Израиля разгромила 750 важных объектов ХАМАС в секторе Газа

Стало известно, по чем были нанесены массированные ночные удары.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что в ночь на 13 октября в секторе Газы были атакованы 750 военных объектов, сообщает newsru.co.il.

Среди пораженных целей, говорится в сообщении, подземные тоннели, склады оружия, дома высокопоставленных членов ХАМАС, использовавшиеся как место сбора боевиков, и другие объекты.

В числе прочего, военные самолеты синхронно нанесли удар по 12 многоэтажным зданиям в Газе, которые использовал ХАМАС, сообщил ЦАХАЛ.

На одной из крыш был уничтожен минометный расчет боевиков ХАМАСа.

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