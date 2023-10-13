Израильский военный эксперт: Взять Газу — реальный сценарий 13.10.2023, 10:06

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Давид Шарп

ЦАХАЛу предстоит решить серьезнейшую задачу.

Совет безопасности Израиля единодушно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа.

С чем столкнется ЦАХАЛ? Израильский военный эксперт Давид Шарп рассказал сайту Charter97.org о возможных сценариях этой операции:

— Для начала я немного пройдусь по тому, что из себя представляет противник. Сектор Газа — это 360 с небольшим квадратных километров, большая часть территории — это застройка. Большая часть — это застройка крайне плотная, в том числе — и совершенно невообразимая, которая заметно отличается от городских стандартов в любых странах Европы.

У ХАМАСа примерно 40 тысяч человек в воинских формированиях, в том числе — и хорошо подготовленные силы особого назначения, которые были в авангарде последней террористической атаки. У их главного союзника и соратника, «Исламского джихада», есть 10 тысяч человек. Плюс есть еще ряд мелких организаций, но их силы по сравнению с тем, что я привел, ничтожны.

На вооружении этих двух крупнейших организаций есть любое стрелковое оружие, автоматы, пулеметы, гранаты, естественно — снайперские винтовки, в том числе — и крупнокалиберные. Есть гранатометы любых типов, включая с тандемными боеприпасами, то есть для пробития более современной брони. Есть противотанковые управляемые ракетные комплексы, в том числе — и российские «Корнеты», то есть наиболее современные комплексы восточного происхождения. ПЗРК у них имеются, в больших количествах минометы любых калибров, от небольших до 120-миллиметровых. Конечно, есть обширный ракетный арсенал. Что касается ракетного арсенала, то он больше для воздействия на израильский тыл, а не для непосредственных боев в застройках и жилом секторе.

Кроме того, они долгие годы готовились к обороне, под Газой находятся многокилометровые подземные туннели и бункеры. Это дает возможность скрытно от израильских средств наблюдения, которые в буквальном смысле самые современные из существующих сегодня в мире, маневрировать, перемещаться и заходить в тыл противнику.

Если, например, израильские солдаты уже продвинулись достаточно далеко, то такой туннель позволяет зайти им в тыл. Можно подорвать тех, кто находится на земле над туннелем, можно устраивать минные ловушки, причем минирование зданий целиком, минирование туннелей и целых улиц — это один из козырей ХАМАСа. И все это на фоне плюс-минус двух миллионов мирных жителей, которые там живут.

Израильским военным предстоит решить серьезнейшую задачу, тем более, что Израиль вынужден воевать с соблюдением международных норм. А это предполагает, что есть те или иные ограничения, то есть надо сделать все, чтобы было эвакуировано по максимуму местное население, дабы развязать руки.

Какие могут быть сценарии? Главное, что была поставлена соответствующая цель. Если целью будет (как я это понимаю и практически в этом уверен) уничтожение военной инфраструктуры и военных формирований террористических организаций, то это подразумевает полномасштабную сухопутную операцию со взятием сектора под временный контроль. Со всеми вытекающими из этого последствиями, преодолением той самой обороны, о которой я говорил.

Исходить надо из худших сценариев, что в большинстве случаев израильская армия столкнется с упорным сопротивлением, в некоторых будут применяться даже самоубийцы. Это стандартная ситуация, безусловно, легкой прогулки не будет. Это будет тяжело, это будет болезненно, но другого выхода нет.

— Насколько реалистичным является взятие сектора Газа под полный контроль Израилем?

— Он не только реалистичен, но и вполне реализуем. Весь вопрос в том, будет ли такая задача поставлена и не откажутся ли от нее по тем или иным соображениям, что называется, на по пути. Соображения могут быть и военные, например если начнется война и на севере Израиля. То есть если ливанская организация «Хезболла» откроет второй фронт, то именно она станет приоритетом во всех отношениях как для авиации, так и для сухопутных сил. Тогда на повестке дня может стать вопрос о целесообразности наступления в двух направлениях. Я не буду в это углубляться, было бы неправильно с моей стороны обсуждать, возможно ли это и как это может делаться, но теоретически приоритеты могут поменяться.

Однако это не значит, что эти же приоритеты нельзя реализовать позже. Если стоит однозначная цель уничтожить военный потенциал ХАМАСа полностью, то другого способа, кроме как взятие сектора под полный контроль, быть не может. Авиацией нельзя подавить ракетные обстрелы, их можно только сократить.

— США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу. На кого рассчитан этот сигнал?

— Это сигнал всей иранской оси, в которую входит как раз сам Иран, Сирия, проиранская организация «Хезболла», мелкие террористические палестинские организации, которые имеются в Южном Ливане, разного рода проиранские милиции в Ираке, которая тоже могут поучаствовать. В эту ось входят даже йеменские хуситы, которые являются проиранской силой и декларативно выражали готовность присоединиться к конфликту. У них есть средства, которые способны долететь до Израиля, например — печально известный Shahed-136. До Израиля у него хватит дальности с лихвой из Йемена, а возможно, даже и у ракет, которые Иран им поставил.

Выступление американского президента Джозефа Байдена неоднозначно, в первую очередь оно адресовано Ирану, это прямым текстом там написано. В первую очередь это такие намеки, прозрачные и практические, я бы так сказал.

Солидарность и поддержка, которую американцы выразили Израилю, направлены на то, чтобы другие внешние игроки дважды и трижды подумали, стоит ли им вмешаться и стоит ли им проверять на прочность, скажем так, американские угрозы и американские намеки.

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