СМИ: Беспилотник атаковал химический завод под Брянском
- 13.10.2023, 10:22
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Это стало вторым за ночь ударом по стратегическим объектам.
В РФ заявили, что украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области.
Как сообщает телеграм-канал «База», около двух часов ночи беспилотник авиационного типа атаковал завод имени 50-летия СССР. Россияне утверждают, что дрон-камикадзе был «подавлен силами РЭБ», но он упал на крышу одного из цехов и взорвался.
Россияне уверяют, что в результате атаки никто не пострадал. О разрушении зданий завода не вспоминают вообще.
Интересно, что «База» сначала заявила об «атаке на завод», а через несколько минут исправила текст, назвав инцидент «попыткой атаки на завод».
Напомним, что ночью с 12 на 13 октября в российском Брянске снова было неспокойно. В районе мясокомбината на окраине города вспыхнул масштабный пожар – перед этим местные слышали взрывы.