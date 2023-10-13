СМИ: Беспилотник атаковал химический завод под Брянском 13.10.2023, 10:22

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иллюстративное фото

Это стало вторым за ночь ударом по стратегическим объектам.

В РФ заявили, что украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области.

Как сообщает телеграм-канал «База», около двух часов ночи беспилотник авиационного типа атаковал завод имени 50-летия СССР. Россияне утверждают, что дрон-камикадзе был «подавлен силами РЭБ», но он упал на крышу одного из цехов и взорвался.

Россияне уверяют, что в результате атаки никто не пострадал. О разрушении зданий завода не вспоминают вообще.

Интересно, что «База» сначала заявила об «атаке на завод», а через несколько минут исправила текст, назвав инцидент «попыткой атаки на завод».

Напомним, что ночью с 12 на 13 октября в российском Брянске снова было неспокойно. В районе мясокомбината на окраине города вспыхнул масштабный пожар – перед этим местные слышали взрывы.

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