Беларусь и Россия подписали два контракта в военно-технической сфере 1 13.10.2023, 10:48

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И ряд других документов.

Беларусь и Россия провели очередное заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Были подписаны два контракта, а также другие документы.

«По итогам работы председатели национальных частей Белорусско-Российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству подписали итоговый протокол совместного заседания, два контракта и дорожную карту по реализации проектов в военно-технической сфере в интересах третьих стран», – сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

Какие именно контракты были подписаны, не сообщается. Также в рамках заседания комиссии прошли переговоры председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева.

Комиссия обсуждала «вопросы текущего взаимодействия и определила перспективные проекты сотрудничества в военно-технической сфере на ближайшую перспективу».

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