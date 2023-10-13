На рейде в Севастополе взорван еще один российский военный корабль

На рейде в Севастополе взорван еще один российский военный корабль11
- 13.10.2023, 10:56
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Судно является носителем «Калибров».
В оккупированном российскими войсками Крыму в районе Севастополя взорван еще один военный корабль РФ.
Взрыв прогремел утром в пятницу, 13 октября.
Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на жителей полуострова. По его данным, звук взрыва слышали даже в центре Севастополя.
«Только что на рейде Севастополя взорвался корабль. Глухой взрыв ощутили жители центра города, сработали сигнализации автомобилей», – сказано в сообщении.
Судя по всему, взорвался и дымит малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 «Буян-М» — носитель ракет «Калибр», уточнил «Крымский ветер».
Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» — серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса «река-море».
Официальное назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах. В составе российского флота насчитывается 10 таких кораблей.
Напомним, вчера стало известно, что корабль Черноморского флота РФ класса фрегат «Павел Державин» был взорван и получил повреждения вблизи оккупированного Севастополя.