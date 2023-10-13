В России всего девять таких кораблей: что известно о взорванном в Севастополе носителе «Калибров» 13.10.2023, 12:22

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Судно принадлежит к классу «река – море».

Россия в пятницу 13-го октября «потеряла» еще один свой военный корабль – проекта 21631 «Буян-М», взорвавшегося в Севастополе временно оккупированного Крыма. Это малое ракетное судно является носителем крылатых ракет «Калибр», которыми оккупанты обстреливают Украину.

Примечательно, что всего у РФ есть всего девять именно таких кораблей.

Сайт OBOZ.UA рассказывает, что известно об этом ракетоносителе россиян.

Напомним: около 10:30 пятницы в соцсетях появилось сообщение о подрыве в Черном море у Севастополя российского корабля «Буян-М». Telegram-канал «Крымский ветер» отметил, что жители города слышали громкий взрыв, от которого сработали даже автомобильные сигнализации.

Также в сети появились кадры с места происшествия: на них виден пылающий корабль и кружащий над ним вертолет.

Что известно о кораблях проекта 21631

Речь идет о серии российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) третьего ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса «река – море». Официальное назначение таких судов – «охрана и защита экономической зоны страны во внутренних морских бассейнах».

По состоянию на январь 2021 года Россия имела в составе флота девять таких полностью построенных кораблей, еще три на тот момент строились.

Прототипом является малый артиллерийский корабль проекта 21630, в отличие от которого проект 21631 имеет почти вдвое большее полное водоизмещение (949 тонн против 560), а также большую длину и ширину. Такое судно оборудовано установкой вертикального пуска 3С14 на восьми крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», что дает возможность наносить удары на расстояние до 1500 км (с неядерной боевой частью). Противокорабельные ракеты из комплекса «Калибр» могут поражать морские цели на расстоянии до 500 км.

На корабле также есть артиллерийское вооружение – одна 100 мм артустановка А-190 «Универсал» и одна 30 мм автоматическая артустановка АК-630М-2 «Дуэт» с двумя вращающимися шестиствольными пушками. Кроме этого, МРК вооружен двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 «Гибка Р», двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.

Корабли принадлежат к классу «река – море», поэтому способны передвигаться по рекам, озерам, лиманам и мелководным заливам. В частности, МРК «Буян-М» может передвигаться по Волго-Донскому, Московскому, Волго-Балтийскому, Беломорско-Балтийскому каналам. Это позволяет им оперативно перебазироваться, например, из Черного моря в Балтийское за внутренними водными артериями страны, находясь в сравнительной безопасности.

Суда проекта 21631 «охранного» назначения страна-агрессор нередко использовала в своих военных операциях, запуская из них «Калибры» по наземным целям.

В частности, во время операции в Сирии, три российских МРК этого проекта («Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг»), а также ракетный крейсер проекта 11661К «Дагестан» 7 октября 2015 года из акватории Каспийского моря атаковали позиции террористической ИГИЛ. Сообщалось о 26 пусках «Калибров» по 11 наземным целям.

Не исключено, что так же и по Украине российские оккупанты осуществляли пуски «Калибров» с МРК «Буян-М», о повреждении которого под Севастополем стало известно сейчас.

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