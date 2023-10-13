Космический танец бога Солнца: как древние майя смогли предсказать небесные явления без телескопа 13.10.2023, 12:23

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иллюстративное фото

Эти знания тщательно передавались определенной касте общества.

14 октября 2023 года наше небо украсит невероятное небесное явление — кольцеобразное солнечное затмение. Что интереснее, его еще предсказали майя.

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда Луна скользит между Солнцем и Землей, но находится ближе к своей самой отдаленной точке от нашей планеты. Это уникальное расположение приводит к тому, что Луна выглядит меньше Солнца. Это означает, что она лишь частично закрывает его. В конце концов возникает удивительная визуальная иллюзия — темный круг Луны, окруженный лучистым кольцом солнечного света, пишет HeritageDaily.

Это космическое зрелище интриговало людей на протяжении веков. Интересно, что древние цивилизации, такие как майя, имели свой собственный способ понимания и оценки таких событий.

На языке науа это явление описывалось как Tonatiuh qualo — «Солнце съеденное», а на языке майя — Pa'al K'in — «разбитое солнце». Они разработали чрезвычайно точную форму дотелескопической астрономии, используя свою полностью развитую письменность и местную позиционную систему счисления. Эти достижения были полностью присущи Мезоамерике, что выделяло их в сфере астрономического понимания.

Майя, известные своей сложной письменностью и численными методами, обычно наблюдали невооруженным глазом, чтобы изучить траектории движения небесных тел, когда они восходили и заходили. Они даже интегрировали эти астрономические открытия в свои городские строительства, например обсерватория Эль-Караколь в Чичен-Ике. Она ориентирована на путь Венеры в течение года.

Древние люди также смогли спрогнозировать равноденствия и солнцестояния. Однако эти знания тщательно передавались определенной касте общества — жрецам и правителями, которые использовали сложную систему лунных месяцев, глифы и длинные счета.

Древние записи о солнечных затмениях в Мезоамерике находили по всему археологическому ландшафту. Логограмма Стелы 3 на поселении майя Санта-Элена Поко-Уиник в Чьяпасе фиксирует солнечное затмение 16 июля 790 года нашей эры.

В Хочикалько на Пирамиде пернатых змей изображено полное солнечное затмение, произошедшее 1 мая 664 года нашей эры, когда небо потемнело, а другие небесные тела, такие как Марс, Меркурий и Венера, выровнялись на небе.

Дрезденский кодекс, манускрипт майя, датированный 11 или 12 веком, содержит таблицы и альманахи, связанные с видимыми планетами, а также подробную таблицу солнечных и лунных затмений. Это как записная книжка древнего астронома, наполненная невероятными открытиями.

Кстати, он также включает символы майя для солнечного затмения, представленные небесной полосой, Солнцем, двумя бедренными костями (символизирующие смерть) и черно-белыми полями, напоминающими крылья бабочки.

Эти небесные явления майя считали ключевыми и часто их интерпретировали как состояние смерти или покоя для бога Солнца Кинича Ахау. Кинич Ахау сиял на небе целый день, а ночью, по поверью, превращался в ягуара, чтобы пройти через Шибальбу, подземный мир майя.

Чтобы восстановить нормальный ход Солнца, майя проводили ритуалы во время этих затмений. Эта глубокая связь между небесными явлениями и духовными и культурными практиками майя проливает свет на их глубокое понимание космоса.

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