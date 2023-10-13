За семь лет польская контрразведка задержала 46 шпионов из Беларуси и России 13.10.2023, 12:44

1,000

Плюс – 55 офицеров, имевших дипломатический статус.

С 2016 по 2023 годы Агентство внутренней безопасности (ABW) и Служба военной контрразведки (SKW) Польши задержали 46 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой. Такие цифры озвучил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский, координирующий спецслужбы, пишет infosecurity24.pl.

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности(ABW). Фота: gov.pl

Министр не уточнил, какому количеству подозреваемых в шпионаже были в итоге предъявлены обвинения.

«Эта статистика свидетельствует о значительном повышении эффективности деятельности польских служб, так как в 2008–2015 годах польские службы выявили в общей сложности 11 подозреваемых в шпионаже», – отметил Мариуш Каминьский.

Также министр отметил, что за семь лет (2016 – 2023 годы) польская контрразведка выявила 55 офицеров российской и белорусской разведки, работавших в Польше, прикрываясь дипломатическим статусом.

Они, по словам министра, проводили разведывательные операции против Польши. Каминьский заметил, что ранее белорусские и российские спецслужбы использовали «дипломатический механизм» гораздо реже: с 2008 по 2015 годы Польша выслала всего 7 дипломатов.

Мариуш Каминьский напомнил, что Польша использует также механизмы, связанные с решениями о запрете на въезд в страну. По запросу Агентства внутренней безопасности в 2016–2023 годах в черный список были включены 816 человек, пребывание которых в Польше могло бы привести к угрозам.

«Большинство из них – люди, напрямую связанные со спецслужбами России и Беларуси», – добавил он.

В 2008–2015 годах Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки подали подобные заявки только в отношении 25 человек».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».