У российского танка Т-72 сорвало башню после детонации боекомплекта 3 13.10.2023, 15:27

3,878

Эффектное видео записали во время боев в Марьинке.

Башню пораженного украинскими воинами российского танка Т-72 подбросило высоко вверх после детонации боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва опубликована в соцсетях. Автор публикации утверждает, что танк был уничтожен во время боев в Марьинке.

«Марьинка. Обезглавление российского Т-72 на глазах у оккупантов», - говорится в комментарии к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».