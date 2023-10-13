У российского танка Т-72 сорвало башню после детонации боекомплекта

У российского танка Т-72 сорвало башню после детонации боекомплекта3
- 13.10.2023, 15:27
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Эффектное видео записали во время боев в Марьинке.
Башню пораженного украинскими воинами российского танка Т-72 подбросило высоко вверх после детонации боекомплекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва опубликована в соцсетях. Автор публикации утверждает, что танк был уничтожен во время боев в Марьинке.
«Марьинка. Обезглавление российского Т-72 на глазах у оккупантов», - говорится в комментарии к видео.