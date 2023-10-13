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У российского танка Т-72 сорвало башню после детонации боекомплекта

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  • 13.10.2023, 15:27
  • 3,878
У российского танка Т-72 сорвало башню после детонации боекомплекта

Эффектное видео записали во время боев в Марьинке.

Башню пораженного украинскими воинами российского танка Т-72 подбросило высоко вверх после детонации боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва опубликована в соцсетях. Автор публикации утверждает, что танк был уничтожен во время боев в Марьинке.

«Марьинка. Обезглавление российского Т-72 на глазах у оккупантов», - говорится в комментарии к видео.

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