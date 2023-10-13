Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 3 13.10.2023, 20:44

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Стоимость одного Су-25 составляет $11 млн.

Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили российский самолет Су-25. Однако на каком именно направлении – не указано.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Где конкретно был уничтожен вражеский самолет, не уточняется.

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