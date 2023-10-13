В США модернизировали ракеты для HIMARS 2 13.10.2023, 21:51

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Смогут попадать в движущуюся цель.

Компания Lockheed Martin, производящая ракетную систему залпового огня HIMARS, анонсировала их модернизацию, которая позволит попадать в движущиеся цели.

Об этом сообщает The Defense Post.

Как рассказали в компании, было проведено тестирование ранее разработанного модуля RIG-360. Он обеспечивает обновление целей боеприпасов в полете и может использоваться не только для боеприпасов HIMARS.

«Это испытание является большим шагом вперед к продвижению концепции совместных огневых операций армии США», - заявил официальный представитель Lockheed Martin Скотт Арнольд.

По его словам, проверка концепции нацелена на то, чтобы дать возможность армии наносить глубокие удары по врагу с помощью наступательного огня по движущимся в сложных условиях целям. По мнению разработчиков, это критически важная задача повышения гибкости действий армии США.

Модуль связи RIG-360 вначале был разработан для семейства перехватчиков Patriot Advanced Capability-3. Он обеспечивает интерфейс между ракетным перехватчиком и встроенной системой боевого управления. Модуль использует данные о целях от разных датчиков, он обеспечивает возможность поражения ракеты-перехватчика на 360 градусов.

HIMARS довольно часто используют украинские военные для нанесения ударов по враждебным позициям россиян на фронте. В частности, ВСУ удачно применяют РСЗО HIMARS в тактике «стреляй и беги». Именно ее использовали при ударе по общежитию с оккупантами в Макеевке.

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