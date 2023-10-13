Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира 2 13.10.2023, 22:01

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Криштиану Роналду

По версии Forbes.

Нападающий саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемым футболистов 2023 года по версии Forbes. Ежегодный рейтинг опубликован на сайте журнала.

Доходы 38-летнего португальца оцениваются в $260 млн до вычета налогов и гонораров агентов. Из них $200 млн — зарплата, $60 млн — спонсорские контракты. Роналду последний раз лидировал в этом рейтинге в 2021 году.

Второе место в рейтинге занял форвард сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси ($135 млн — $65 млн зарплаты + $70 млн спонсорские контракты). На третьем месте расположился нападающий сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар ($112 млн — $90 млн + $32 млн).

Лидер 2022 года, французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опустился на четвертую строчку ($110 млн — $90 млн + $20 млн).

В топ-10 также входят француз Карим Бензема («Аль-Иттихад», $106 млн — $100 млн + $6 млн), норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», $58 млн — $46 млн + $12 млн), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль», $53 млн — $35 млн + $18 млн), сенегалец Садио Мане («Ан-Наср», $52 млн — $48 млн + $4 млн), бельгиец Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», $39 млн — $35 млн + $4 млн) и англичанин Гарри Кейн («Бавария», $36 млн — $26 млн + $10 млн).

В летнее трансферное окно саудовские клубы потратили почти $1 млрд на приобретение 94 иностранных игроков. Поэтому в рейтинге оказались несколько футболистов, перешедших в эту страну. Также в Саудовскую Аравию приглашали Мбаппе (контракт на $1,1 млрд) и Месси ($1,6 млрд), но эти трансферы осуществить не удалось.

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