Украинский спецназ «Омега» уничтожил российский танк точным ударом Javelin 13.10.2023, 23:02

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Видео с дрона.

В районе Авдеевки бойцы спецназа «Омега» Национальной гвардии уничтожили российский танк ударом из противотанкового комплекса Javelin. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

На записи можно увидеть, как украинский воин запускает ракету из «Джавелина» по цели врага.

Далее на видео с дрона виден точный удар по российскому танку.

В Генеральном штабе сообщили, что ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются, Силы обороны отбили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлово.

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что «весь город горит», а россияне бросили на штурм три бригады — это около 10 000 солдат, атаки идут четвертые сутки днем и ночью.

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