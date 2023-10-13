Украинский спецназ «Омега» уничтожил российский танк точным ударом Javelin
- 13.10.2023, 23:02
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Видео с дрона.
В районе Авдеевки бойцы спецназа «Омега» Национальной гвардии уничтожили российский танк ударом из противотанкового комплекса Javelin. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
На записи можно увидеть, как украинский воин запускает ракету из «Джавелина» по цели врага.
Далее на видео с дрона виден точный удар по российскому танку.
В Генеральном штабе сообщили, что ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются, Силы обороны отбили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлово.
Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что «весь город горит», а россияне бросили на штурм три бригады — это около 10 000 солдат, атаки идут четвертые сутки днем и ночью.