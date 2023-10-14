Мощные взрывы в аэропорту Сочи: город атаковали беспилотники

Мощные взрывы в аэропорту Сочи: город атаковали беспилотники2
- 14.10.2023, 8:40
- 7,300
В микрорайоне Адлер пропал свет.
Утром 14 октября жители Сочи в Краснодарском крае РФ пожаловались на череду громких взрывов в районе аэропорта. После них в некоторых домах в микрорайоне Адлер возле аэропорта пропал свет.
Об этом пишут российские СМИ. Они уверяют, что дело в работе российской ПВО.
«ПВО сработала в небе над Адлером. Со слов местных, прозвучало 5-6 взрывов, в некоторых домах в округе выключился свет. Информации о пострадавших не поступало», – пишет один из российских ресурсов.
Громкие «хлопки» активно обсуждают также в местных чатах.
Тем временем в российском Минобороны уже традиционно отчитались о том, что произошла «попытка атаки БПЛА, которую удалось «пресечь».
Местные жители тем временем выкладывают в сеть кадры работы ПВО над морем.