Мощные взрывы в аэропорту Сочи: город атаковали беспилотники 2 14.10.2023, 8:40

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В микрорайоне Адлер пропал свет.

Утром 14 октября жители Сочи в Краснодарском крае РФ пожаловались на череду громких взрывов в районе аэропорта. После них в некоторых домах в микрорайоне Адлер возле аэропорта пропал свет.

Об этом пишут российские СМИ. Они уверяют, что дело в работе российской ПВО.

«ПВО сработала в небе над Адлером. Со слов местных, прозвучало 5-6 взрывов, в некоторых домах в округе выключился свет. Информации о пострадавших не поступало», – пишет один из российских ресурсов.

Громкие «хлопки» активно обсуждают также в местных чатах.

Тем временем в российском Минобороны уже традиционно отчитались о том, что произошла «попытка атаки БПЛА, которую удалось «пресечь».

Местные жители тем временем выкладывают в сеть кадры работы ПВО над морем.

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