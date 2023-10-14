Танки и гаубицы разметало, как игрушки: кадры после удара ВСУ по мосту Донецк - Горловка 3 14.10.2023, 8:55

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В момент удара по мосту двигалась на Авдеевку колонна российской техники.

12 октября стало известно о прилете по мосту на трассе между Горловкой и Донецком. Разрушения были настолько масштабными, что серьезно осложнили логистику наступающих на Авдеевку российских оккупантов.

По уточненным данным, в момент удара по мосту проходила колонна российской техники.

Кадры последствий публикует ТГ-канал «Украина 365».

Близ разрушенного моста видны остатки танка «Т-80», гаубица «Мста-Б» 2А65, бронеавтомобиль «Ахмат», грузовой автомобиль.

Удар был такой силы, что у танка оторвало башню, а технику разбросало, как игрушки. Несложно понять судьбу личного состава, который находился внутри военной техники.

Пока российское военное командование не озвучило цифры потерь и не заявляло, что ВСУ удалось разбить противника.

Тем не менее есть версия, что украинские защитники нанесли удар с помощью ракеты JDAM после того, как агрессор накопил силы и технику и начал перебрасывать их для наступления на Авдеевку.