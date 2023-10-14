Российские военные начали загадочно исчезать под Работино 11 14.10.2023, 13:00

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Командиры не в состоянии прояснить ситуацию.

Уже пятый месяц подряд на Запорожском направлении в районе Работино пропадают без вести российские военные.

В российских закрытых пабликах, где сидят родственники военных РФ, в последние месяцы появилось большое количество видеообращений по поводу Работино, что на Запорожском направлении.

Матери и жены военных РФ жалуются, что их родные пропали там без вести. Российский ресурс ASTRA опубликовал обращения 5 россиянок, которые ищут военных, пропавших под Работино. Это малая часть всех обращений, передает dialog.ua.

«В очередной раз обращаюсь с криком о помощи (по поводу) пропажи моего сына Даниила Пономарева… 70-й мотострелковый полк. Сначала говорили, что мой сын погиб. Потом я узнала, что мой сын тяжело ранен. Не выходит на связь полтора месяца. Я его искала по всем госпиталям. Мне везде отвечали, что такого человека нет. Командование полка также не дает никакой информации, мне все приходится искать своими силами. Прошу неравнодушных людей помочь…

Я ищу супруга - Егорова Руслана. Его не вынесли с позиции, которая находится в районе Вербовое (Запорожье). Звонил командир. Говорит, что не смогли эвакуировать - засыпало землей в окопе. Также поступали сведения от сослуживцев, что он подорвался на мине и все. Больше никаких ответов не дают.

Ищу своего мужа, который пропал в районе Работино. Предположительно, в понедельник-вторник был «прилет» по блиндажу, где он находился…

Ищу сына Кузнецова Михаила, 90-го года рождения. 4 октября 2023 года он ушел на боевое задание, и с ним сразу прервалась связь. Ее до сих пор нет. Командиры не дают никакой информации, говорят, что тоже ничего не знают о нем. У них якобы тоже связи нет», - говорят россиянки в видеообращениях.

Отметим, что в районе Работино идет украинское контрнаступление. Там ВСУ, прорвав пару российских линий обороны, создали и уверенно расширяют плацдарм, который в будущем будет использован для ввода резервов в тыл ВС РФ. Бои на этом участке идут очень тяжелые.

Судя по многочисленным обращениям родственниц оккупантов, командование российской армии даже не пытается эвакуировать с поля боя своих погибших. «200-х» записывают в пропавшие без вести, что позволяет не платить их родственникам компенсации.

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