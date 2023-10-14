ЦАХАЛ ликвидировал командира боевиков ХАМАСа, возглавлявшего нападение на Израиль 14.10.2023, 13:58

Стали известны детали операции.

Командование Армии обороны ЦАХАЛа заявило, что командир роты так называемого подразделения «Нухба» террористической группировки ХАМАС Али Каши ликвидирован на территории сектора Газа. Именно он организовал резню мирного населения в кибуцах в первые дни после вторжения исламистских боевиков в Израиль.

Эту информацию опубликовал Times of Israel. Здание, в котором скрывался Каши, было обстреляно с беспилотника.

Ликвидация главаря осуществлялась при участии агентства безопасности Шин Бет и Управления военной разведки Израиля.

Известно, что В 2005 году Али Каши был арестован после похищения и убийства израильтян. Затем, в 2005 году освобожден в рамках сделки по обмену на Гилада Шалита, израильского капрала, захваченного палестинскими боевиками

Напомним, еще 8 октября в результате воздушного удара армией Израиля был ликвидирован один из главарей террористической организации ХАМАС Айман Юнис. Тело боевика обнаружили под руинами дома.

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